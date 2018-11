Le vin de la semaine: un délicieux gamay primeur

Laurence et Rémi Dufaitre, Vin de France Nouveau 2018

13170261 19,95 $

Les vins nouveaux se suivent et se ressemblent, le plus souvent. Mais depuis quelques années, les acheteurs de la SAQ ponctuent l’offre de quelques (heureuses) surprises. Celle du millésime 2018 est signée Laurence et Rémi Dufaitre et porte l’appellation Vin de France (autrefois vin de table), plutôt que Beaujolais. Pur régal de fruit et de légèreté avec ses 12,5 % d’alcool, il ne semble d’ailleurs pas avoir souffert des excès de chaleur et de la sécheresse de l’été 2018.

Inspirés par les travaux de Jules Chauvet, les Dufaitre sont installés depuis 2001 à Saint-Étienne-des-Oullières, au sud du mont Brouilly, où ils élaborent des vins à tendance «nature», sans intrants. La cuvée primeur est non-filtrée et peut présenter un léger dépôt – de petits cristaux de tartre – qui n’affecte en rien sa qualité, mais qui préserve tout le caractère joufflu, charnu et gourmand qui fait le charme quasi-irrésistible du gamay.

En ce jour blanc, fuyez la tempête et servez-le légèrement rafraîchi, avec un bout de saucisson, des aubergines marinées ou un plat braisé bien réconfortant.

Santé!