Le vin de la semaine: un rouge « funky » du bout des Amériques

Clos des Fous, Itata 2017

Code SAQ: 12797686 17,95 $

Plein écran À sa manière, Pedro Parra a lancé une petite révolution au Chili. Dans le vignoble, s’entend. Rentré au pays en 2003, après quelques années passées en France à étudier la relation entre la vigne et les sols, il a dédié sa carrière à la définition et à la mise en valeur des terroirs chiliens. À titre de consultant pour quelques géants de l’industrie, puis pour son propre compte, notamment sous la marque Clos des Fous, qui regroupe des vins de multiples horizons, du nord au sud du Chili.

Cette nouvelle cuvée à la SAQ, par exemple, est issue de vignes de malbec, de cinsault, de paìs et de syrah, cultivées dans le secteur prisé d’Itata, bien au sud de la capitale, Santiago. Un vin suave et séduisant, mais à forte personnalité, presque aussi près de la terre que du fruit, avec des accents fumés et des tanins granuleux qui titillent les papilles et le rendent particulièrement désaltérant.

Une belle bouteille à servir fraîche, autour de 15°C. Tout ça, à moins de 20 $… Santé!