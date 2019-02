Le vin de la semaine: un blanc bio fort en caractère

Causse Marines, Gaillac 2017, Les Greilles

860387 24 $

Pour le petit blanc facile et passe-partout, cherchez à une autre adresse. Bien enracinés dans le terroir de la commune de Vieux, une soixantaine de kilomètres au nord-est de Toulouse, Virginie Magnien et Patrice Lescarret fuient le beige et signent du haut en couleur, de millésime en millésime.

Celui-ci est le fruit d’un assemblage de len de l’el, de mauzac, d’ondenc et de muscadelle, vinifiés avec les levures indigènes – présentes, entre autres, sur la peau des raisins – et avec un apport limité en soufre. L’amateur de vin nature y trouvera l’intensité et le caractère vibrant habituels, les défauts en moins.

Le fruit s’exprime avec beaucoup d’éclat, la texture est nourrie, presque tannique, et le vin distille une grande fraîcheur, malgré une acidité relativement faible. Si vous pensez encore que tous les vins blancs se ressemblent, vous aurez là matière à réflexion.

Santé!