Le vin de la semaine: rouge pour soirée d’hiver

Domaine Thymiopoulos, Naoussa 2017, Jeunes Vignes de Xinomavro

12212220 18,30 $

Dans le monde du vin – comme dans la vie, direz-vous – les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Enfin, pas tout le temps. C’est la beauté de la fameuse notion de millésime et c’est, accessoirement, ce qui rend pertinente la parution de guides d’achats annuels.

Ainsi, même si je la revisite plusieurs fois par année depuis son arrivée à la SAQ en 2011, la cuvée Jeunes Vignes de Xinomavro d’Apostolos Thymiopoulos arrive encore à me surprendre. En général, j’y trouve un caractère vibrant, presque léger et gorgé de fruit. Un peu moins cette année.

La bouteille du millésime 2017 ouverte hier soir avait au nez un profil un peu plus animal, avec des notes de cuir et une trame plus charnue que d’habitude. Ce qui est loin d’être un défaut. Au contraire! Le vin était parfait à table, avec un osso bucco et des pâtes en sauce tomatée. Tout pour se réchauffer le cœur en cette semaine blanche…

Santé!