Le vin de la semaine: un superbe rouge sicilien

Gulfi, Nero d’Avola 2013, Nerojbleo, Sicilia

13437391 25,95 $

J’ai goûté les vins de la famille Catania pour la première fois lors d’un voyage de presse en Sicile. C’était une dégustation à l’aveugle: l’identité des producteurs m’était inconnue. Tout ce que je savais, c’est que j’avais devant moi une série de nero d’avola, le cépage noir emblématique de cette île du sud de l’Italie.

Je me souviens encore de ma réaction en plongeant le nez dans le verre, puis en goûtant le Nerojbleo. J’étais dans un autre monde. En fait, j’aime bien dire qu’il y aura eu pour moi un avant et un après Gulfi. À partir de ce jour, je ne pouvais plus parler du cépage nero d’avola comme d’un rouge puissant, concentré, voire rustique. Gulfi avait changé la donne et apportait une part de nuances à l’équation.

Aujourd’hui, en goûtant le Nerojbleo 2013, qui vient tout juste d’arriver dans les succursales de la SAQ, mon impression reste la même. J’ignore si c’est l’effet de l’agriculture biologique, sans irrigation, d’une vendange manuelle ou du style de vinification, mais il y a dans ce vin une vitalité et un caractère très digeste qui donnent envie de passer à table. Savoureux, fort en caractère, soutenu par un grain tannique juste assez ferme et très distinctif avec ses parfums de griottes, d’épices et d’herbes séchées. Un pur délice!