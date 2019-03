Amour, sushis et bonne fortune

Ladi Cheng et sa femme Thyda Ouy venaient de tomber amoureux lorsqu’ils ont ouvert un des premiers kiosques à sushis dans la banlieue montréalaise, à Saint-Jean-sur-Richelieu. « On s’était rencontrés au travail, dans un restaurant. Moi à la cuisine, elle au service… On a eu envie de démarrer notre propre affaire, de bâtir une entreprise dont on serait fiers, en servant un client à la fois », raconte Ladi Cheng, un Québécois d’origine cambodgienne, tout comme sa femme.

C’était en 2003. L’étrange idée de manger des bouchées de poisson cru — c’était même bon ! — avait alors fait son chemin du Japon jusqu’en Amérique avec une certaine aura d’exotisme, séduisant à la fois curieux et fines bouches.

« Offrir une expérience culinaire unique à notre clientèle a toujours été notre motivation : belle ambiance, service attentionné, excellente nourriture, fraîcheur et qualité des ingrédients, et notamment du poisson, notre produit phare… Le concept a tout de suite bien marché ! » Tellement que, trois ans plus tard, leur resto de 20 places a dû être agrandi. Rebaptisé alors Satori — terme japonais signifiant « éveil et illumination » —, l’établissement, rénové en 2019*, compte maintenant 105 places, un bar où se relaxer au cinq à sept et un comptoir consacré aux commandes pour emporter, « ce qui est très apprécié des familles », souligne Ladi Cheng. Un chaud décor nippon caractérisé par diverses essences de bois contribue à faire voyager cœur, esprit et palais.

Virée dans le vieux Shanghai

Fort de son succès et de plus en plus aguerri, le couple de restaurateurs a aussi créé le East, un restaurant haut de gamme qui propose une cuisine pan-asiatique dans un décor éclectique rappelant l’époque effervescente du vieux Shanghai.

Plein écran « Nous y servons des classiques de différentes régions d’Asie, chaque plat se distinguant par une saveur authentique et son histoire selon son pays d’origine. Nous ne faisons donc pas de cuisine fusion », explique Ladi Cheng, fier que ce restaurant soit situé dans l’élégant hôtel Renaissance Montréal Centre-Ville, reconnu pour offrir une expérience de type art de vivre luxueuse. « Nous élargissons ainsi notre culture de l’hospitalité, dit-il. Fait intéressant : plus de 80 % des clients de East ne sont pas des touristes, mais bien des gens du coin, qui habitent ou travaillent au centre-ville », précise-t-il.

Escale en Thaïlande

Les amateurs de pad thai et de salade de papaye saliveront en apprenant que les deux restaurants Siam, créations du Groupe Satori, offrent ces classiques thaïlandais. Les plats sont servis dans le respect de la tradition de partage typique des pays de l’Asie du Sud-Est. Situés dans le quartier DIX30 et dans le chic hôtel Le Crystal, au centre-ville de Montréal, ces établissements sont à mille lieues des restaurants-minute thaïs qui prolifèrent dans les villes.

« Les restaurants Siam sont les seuls au Québec à avoir la certification Thai Select Premium, décernée par le ministère du Commerce de la Thaïlande. Cette certification protège l’intégrité des techniques et des ingrédients particuliers à cette cuisine, qui est considérée comme une fierté et un héritage national. C’est très important ! »

Créer de bons plats et de l’emploi

« Ma femme et moi avons toujours voulu apprendre pour mieux faire, poursuit Ladi Cheng. Et c’est ce que nous accomplissons tous les jours grâce à nos 250 employés — chefs, aides-cuisiniers, serveurs, barmans, hôtes, etc. —, à qui nous offrons des possibilités d’avancement de carrière. Nous aimons prendre soin d’eux autant qu’ils prennent soin de nos clients et de nos restaurants. Le professionnalisme, l’entraide et l’esprit d’équipe sont au cœur des valeurs du groupe de restauration Satori. »

* Fraîchement rénové, le restaurant Satori de Saint-Jean-sur-Richelieu rouvrira ses portes au début d’avril 2019.