4 sorties incontournables au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Mini-Compostelle jeannois

On marche dans les pas des moines cisterciens de Mistassini — à qui le gouvernement du Québec avait confié la colonisation du nord du lac Saint-Jean — en empruntant le chemin pèlerin Monasteriorum. Reliant par une boucle de 28 km les municipalités de Dolbeau-Mistassini et de Saint-Eugène-d’Argentenay, ce sentier balisé, aménagé en 2021, circule sur des chemins agricoles et des rangs presque oubliés des automobilistes. Il met aussi les marcheurs en contact avec la magnifique rivière aux Rats et ses chutes. Le départ et l’arrivée se font à la Maison du parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean.

Accès gratuit au sentier