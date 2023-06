5 activités intérieures pour faire fi des jours de pluie

CÔTE-NORD

Centre d’interprétation des mammifères marins

Les baleines peinent à communiquer entre elles à cause du trafic maritime, les bélugas sont en voie de disparition et le Saint-Laurent n’en finit plus de charrier micropolluants, pesticides et hydrocarbures : notre mère nourricière n’est pas au meilleur de sa forme, pas plus que ses occupants. Pour se sensibiliser à la fragilité de l’un des fleuves les plus majestueux du globe, mais aussi pour se rendre compte à quel point sa faune est menacée, le Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM) de Tadoussac mérite le détour.

En plus d’y découvrir une exposition sur les baleines du Saint-Laurent et la recherche qui les entoure, on rencontre dans ce musée scientifique plusieurs naturalistes habilités à répondre aux questions des visiteurs. On peut aussi y voir la plus grande collection de squelettes de baleines du Canada, toucher une dent de narval, explorer l’univers sonore des cétacés et parfois même observer baleines et bélugas au large, depuis la terrasse. Attenant au centre, le Jardin de la Grève réunit pour sa part 5 500 plantes typiques de la Côte-Nord et déploie des sculptures de bélugas grandeur nature.