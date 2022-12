5 beaux livres de voyage à offrir

Pour éviter de revivre les affres du surtourisme prépandémique, et afin de minimiser le risque de répéter les erreurs du passé en se rendant tous au même endroit au même moment, ce beau livre regroupe un chapelet de destinations souvent inconnues, parfois méconnues, ou qu’on n’envisageait pas auparavant pour toutes sortes de raisons. Or, la demande pour de nouvelles idées de voyages est désormais bien ancrée et la nécessité de mieux répartir les flux de voyageurs dans le monde l’est tout autant.

Dans ce beau livre facile à potasser à temps perdu, on résume brièvement les raisons pour lesquelles on devrait se rendre dans le Shropshire anglais, les Tatras polonaises en hiver ou l’île mozambicaine d’Ibo ; on décrit quelques « expériences incroyables » au Suriname, à Milwaukee ou au Kirghizistan ; et on explique à quoi s’attendre lors d’un premier séjour en Papouasie–Nouvelle-Guinée, en Macédoine du Nord ou à Choquequirao, le « petit Machu Picchu » inca. Pour chacune des 100 destinations recensées, on établit aussi des parallèles avec des sites connus : si vous aimez le Maroc et l’Antiquité romaine, vous devriez apprécier l’Algérie ; si vous craquez pour l’Irlande, les petits ports de pêche et les phares, tout porte à croire que vous flancherez pour la presqu’île française du Cotentin.

En un mot comme en cent, ce singulier ouvrage joliment illustré a le don d’enflammer la machine à fantasmes de voyages culturels, actifs, gastronomiques ou autres, et il s’inscrit parfaitement dans le « nouvel ordre mondial du voyage » auquel nous devrions tous aspirer, celui d’un tourisme plus responsable, moins envahissant et plus diversifié que jamais.

Voyages hors des sentiers battus : 100 destinations pour voyager loin des foules, collectif, Lonely Planet, 2022, 328 p., 51 $ (en librairie le 4 janvier)