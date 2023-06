5 beaux villages à voir au Québec

RÉGION DE QUÉBEC

Sainte-Famille

Situé au cœur de la plus ancienne paroisse de l’île d’Orléans (1661), Sainte-Famille s’étire le long du chemin Royal, au bas de terres agricoles. Outre son cadre naturel splendide, sur la rive nord du Saint-Laurent, avec vue sur les Laurentides, ce village est jalonné de nombreuses demeures historiques, dont des maisons en pierres pluriséculaires, des cottages typiques du XIXe siècle et des demeures de style Second Empire.

C’est aussi depuis cette localité, près de l’église dont la construction a débuté en 1743, qu’on emprunte le bellissime chemin du Mitan. Celui-ci coupe l’île d’Orléans en deux et donne la réelle impression de rouler sur une route de campagne perdue sur le Vieux Continent, jusqu’à Saint-Jean — autre fleuron villageois de la province.

Sur les six villages que compte l’île, cinq figurent d’ailleurs sur la liste de l’Association des plus beaux villages du Québec : c’est, de loin, la plus forte concentration du genre au cœur de ce berceau de l’Amérique française.