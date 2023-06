5 campings du Québec qui font oublier le sol trop dur

CHARLEVOIX

Camping au pays de Menaud, maître-draveur

Que diriez-vous de camper dans une profonde vallée, là où une rivière fait un spectaculaire virage à 90 degrés ? Voilà le décor unique en son genre du camping de l’Équerre, dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. On se sent très petit dans cette contrée sculptée par les glaciers, entourée de parois rocheuses qui mesurent jusqu’à 800 m de hauteur. Attention, ce camping rustique se mérite. On s’y rend seulement à pied ou en vélo, via la piste cyclable longue de huit kilomètres, ou en pagayant en canot sur la Malbaie. À la porte de la tente, des sentiers en montagne donnent toute la démesure du territoire.