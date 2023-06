5 destinations qui se dévoilent à coups de pagaie

GASPÉSIE

Merveilles géologiques percéennes

À partir de la plage de Coin-du-Banc, on enfile VFI, anorak et jupette, on glisse à bord d’un kayak de mer et on part en direction du rocher Percé, à une dizaine de kilomètres par les eaux. Si l’objectif final, l’emblématique rocher, éblouit, la route qui y mène recèle aussi de nombreuses merveilles, comme le pic de l’Aurore et sa Muraille, une falaise spectaculaire qui plonge abruptement dans les eaux de la Malbaie, et les Trois Sœurs, une succession de trois caps au relief saillant. D’une durée de 3 h 30 (en incluant le retour par la route), les excursions partent directement de l’Auberge du Camp de base Gaspésie.