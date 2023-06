5 expériences à vivre à vélo au Québec

CANTONS-DE-L’EST

Du vélo paisible loin des voitures

La grande boucle de l’Estriade, c’est une boucle vélo de 54 km qui se trouve à 100 % en circuit fermé. Pas de stress à l’idée de se faire frôler par un camion ni de vapeur d’essence à respirer. Que du plaisir ! La surface de roulement est composée d’asphalte ou de poussière de roche, et le décor passe des forêts aux champs agricoles. Chemin faisant, on profite des percées visuelles sur les monts Shefford et Brome, on contemple le réservoir Choinière, qui fait partie du parc national de la Yamaska, et on prend plaisir à contempler les œuvres d’art du circuit Artria, un musée à ciel ouvert.