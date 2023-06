5 expériences de plein air en milieu urbain

GRAND MONTRÉAL

Longue randonnée à travers 17 municipalités

Connectant les trois parcs nationaux de la grande région de Montréal (Oka, Îles-de-Boucherville et Mont-Saint-Bruno) ainsi que le Centre de la nature du mont Saint-Hilaire, le sentier cyclable et pédestre Oka–Mont-Saint-Hilaire mêle nature et urbanité sur 143 km. Cet itinéraire se déploie en bonne partie en milieu riverain : fleuve Saint-Laurent, rivières des Prairies et des Mille Îles, lac des Deux Montagnes. Pour une aventure en cyclocamping de quelques jours, il est possible de camper à Oka et aux îles de Boucherville. Le train de banlieue Montréal–Saint-Hilaire (exo3) dessert l’extrémité est du sentier, et le Réseau express métropolitain se rendra jusqu’à Deux-Montagnes, tout près de l’extrémité ouest, à compter de 2024.

Emplacement de camping Bienvenue cyclistes ! dans les parcs nationaux : 10,25 $ par personne (droit d’accès non compris).