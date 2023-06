5 expériences hors de l’ordinaire à vivre au Québec

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Anisipi

Tout nouveau, tout beau et consacré à l’eau, l’étonnant circuit Anisipi (« eau pure », en langue anichinabée) regroupe quatre sites d’Amos et de Pikogan sous la thématique de la ressource hydrique, si présente en cette région traversée par les eskers les plus imposants du Nord-Ouest québécois.

Chacun des sites est mis en valeur par une expérience immersive signée Moment Factory. Toutes célèbrent l’eau et la culture anichinabée, et visent « à sensibiliser le public à la protection de l’eau par le savoir et les émotions ».

Dans Le Puits (Oteipan), on suit ainsi le parcours de la rivière souterraine qui coule au cœur de l’esker ; dans Le Tipi (Kokomikak), on découvre la communauté anichinabée de Pikogan ; dans Le Refuge (A8esisikak), on côtoie les loups et autres espèces animales abitibiennes du célèbre Refuge Pageau ; et à La Plage (Mik8ami Sakaikan), un ballet de lumières fait remonter le temps jusqu’à la naissance du lac Beauchamp, issu du passage des glaciers.

Les expériences immersives durent de 20 à 160 minutes, et si on veut toutes les vivre (en plus de passer un peu de temps sur place), mieux vaut séjourner une nuit à Amos. Pour compléter ce séjour éducatif, on peut en profiter pour entreprendre le circuit des ponts couverts, jeter un œil sur les fontaines artistiques et comprendre la formation des eskers au pavillon d’interprétation de Saint-Mathieu-d’Harricana.

Les prix varient selon le spectacle choisi et l’âge des participants.