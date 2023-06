5 incontournables de la Gaspésie

BONAVENTURE

Pagayer sur la plus belle rivière du Québec

Comment décrire la rivière Bonaventure sans user de superlatifs ? C’est presque impossible tellement ce cours d’eau séduit avec son eau parmi les plus limpides au monde, ses saumons atlantiques bien visibles dans leur habitat et ses rapides qui donnent le goût de se baigner. C’est le terrain de jeu de Cime Aventures, qui offre des excursions en canot, kayak ou radeau pneumatique de quelques heures à deux jours complets. Un classique du tour de la Gaspésie.

Excursion d’une heure et demie à deux heures (8 km) : 39,95 $/adulte, 35,95 $/étudiant de 14 ans et plus, 19,95 $/enfant de 6 à 13 ans, gratuit/enfant de 2 à 5 ans.

Excursion de quatre à cinq heures (20 km) : 79,94 $/adulte, 71,95 $/étudiant de 14 ans et plus, 39,95 $/enfant de 6 à 13 ans, gratuit/enfant de 4 et 5 ans.

Excursion de deux jours et une nuit : 149,95 $/adulte, 134,95 $/étudiant de 14 ans et plus, 74,95 $/enfant de 6 à 13 ans, gratuit/enfant de 6 ans et moins.