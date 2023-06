5 itinéraires méconnus à découvrir au Québec

GASPÉSIE

Le petit tour de la Gaspésie

Éminemment réputée pour son grand tour côté mer, la péninsule gaspésienne recèle également certaines des plus belles et des plus hautes montagnes du Québec. L’itinéraire du Petit Tour Ouest, qui fait 546 km, permet de les côtoyer de près, au départ de Sainte-Flavie.

Après avoir bifurqué dans les terres à Sainte-Anne-des-Monts, on emprunte la route 299 jusqu’à la baie des Chaleurs, qu’on longe ensuite avant de remonter par la vallée de la Matapédia. En chemin, on croise les remarquables Jardins de Métis, le Projet Éole (pour grimper au sommet de la grande éolienne de Cap-Chat), Exploramer (un complexe d’activités sur le milieu marin), le parc national de la Gaspésie et celui de Miguasha, les sublimes monts Chic-Chocs, les yourtes flottantes de Carleton, le parc régional du Mont-Saint-Joseph et le lieu historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche.

De retour sur la rive sud du Saint-Laurent, on peut emprunter la Route des navigateurs vers l’ouest ou gagner la Côte-Nord en traversier au départ de Matane ou de Rimouski.