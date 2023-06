5 itinéraires pour découvrir l’histoire et la culture du Québec

CENTRE-DU-QUÉBEC

La route des arts et traditions

Dans cette région québécoise qui passe trop souvent inaperçue, on a droit à un intéressant survol de l’histoire et des cultures d’ici et d’ailleurs, grâce à ce circuit de 84 km. On passe ainsi de la vie des descendants des colons français aux XVIIIe et XIXe siècles (au Village québécois d’antan de Drummondville) à la compréhension des us et coutumes des communautés issues de plusieurs siècles d’immigration (au Musée des cultures du monde de Nicolet).

Au passage, on rappelle qu’avant eux, des nombreux peuples occupaient le territoire (au Musée des Abénakis d’Odanak, premier musée autochtone au Québec). Le trajet est aussi parsemé de galeries, de centres d’art et d’autres musées, dont la demeure ancestrale qui abrite la Maison et atelier Rodolphe-Duguay, du nom de ce maître-graveur fort connu au XXe siècle. Enfin, on peut clore son parcours en allant siroter un café ou casser la croûte dans la serre tropicale de Rose Drummond.