5 sommets dénudés qui valent leur pesant d’or

BAS-SAINT-LAURENT

Le Cabouron de Saint-Germain

Pour un point de vue mariant plaines, battures, un fleuve devenu estuaire et de hauts sommets de Charlevoix à l’horizon, rendez-vous tout en haut du Cabouron, à Saint-Germain-de-Kamouraska. Un sentier linéaire de 4,3 km explore ce relief à la végétation parsemée de vieux pins et de bleuets, comprenant plusieurs haltes et belvédères. On peut faire une boucle en revenant par le rang du Mississipi, qui donne le goût d’effectuer un retour à la terre.

Accès gratuit

Sentier du Cabouron : 4,3 km

Circuit du Cabouron : 8,5 km