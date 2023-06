6 destinations québécoises accessibles en train

BAS-SAINT-LAURENT

Trois-Pistoles

Outre la visite de sa colossale église Notre-Dame-des-Neiges, située non loin de la gare, Trois-Pistoles est connue pour son patrimoine architectural, ses artisans et ses ateliers d’art, les voitures de collection de son Musée Saint-Laurent, ses couchers de soleil à la grève Morency, ses sorties en kayak de mer et, bien sûr, ses excursions à l’île aux Basques.

Plus qu’une aire protégée, celle-ci fut jadis un lieu d’échanges entre Autochtones avant d’être occupée par les navigateurs basques, qui y faisaient fondre la graisse de baleine aux XVIe et XVIIe siècles. De nos jours, on peut également y randonner et même séjourner sur place, à l’un des chalets gérés par la Société Provancher.