Libérée, délivrée… des touristes

La localité de Hallstatt, en Autriche, ressemble beaucoup à Arendelle, le royaume de La reine des neiges… à son grand dam. Car même si l’univers de la populaire série de films de Disney est plutôt inspiré de la Norvège, cela n’empêche pas les touristes de se rendre en masse dans ce décor de conte de fées pour s’y prendre en photo (Hallstatt est régulièrement cité comme l’un des lieux les plus « instagrammables » au monde). Résultat : le village de 780 habitants reçoit un million de visiteurs par année — parfois 10 000 en une seule journée ! Pour combattre ce surtourisme qui lui nuit plus qu’il ne lui rapporte (la majorité des visiteurs ne restant sur place qu’un court moment), la municipalité a récemment annoncé qu’elle mettra en œuvre au printemps un plan visant à réduire la quantité de touristes du tiers, par exemple en limitant le nombre d’autocars autorisés à y arrêter et en privilégiant les groupes qui resteront suffisamment longtemps pour profiter des activités et des commerces de la région.

***

Psychopathes, Airbnb vous a à l’œil

Le site d’hébergement Airbnb possède un logiciel conçu pour étudier la présence numérique de ses utilisateurs afin d’y détecter des indices de « névrose, narcissisme, machiavélisme ou psychopathie ». L’entreprise dit qu’elle n’utilise pas nécessairement toutes les applications technologiques à sa disposition, mais son site Web mentionne qu’elle a recours à des « analyses prédictives et de l’apprentissage machine » pour reconnaître les comptes suspects.