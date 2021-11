« C’est la dernière chance que j’accorde à ma passion pour la cuisine »

Je viens de rouvrir Le Mousso, le restaurant que je porte à bout de bras depuis sept ans avec ma mère, Katerine Mousseau, après une pause pour le rénover. Et je l’avoue, un combat se livre à l’intérieur de moi : par moments, je suis super content, mais certains jours, je me coucherais en petite boule.

Mon secteur, celui de la haute gastronomie, qu’on appelle aussi les « nappes blanches », est extrêmement touché par plusieurs crises — pas que la COVID. Pour y remédier, j’ai décidé de changer mon modèle d’affaires. Et ce virage implique une forte augmentation de mes prix. Ça me stresse, parce que je sais que des gens vont critiquer. Je prends tout de même le risque. Je le fais pour ma gang, mais aussi pour moi, pour ma santé mentale et physique.

J’avais 16 ans quand j’ai commencé à travailler en restauration, et deux ans plus tard, je faisais un burn-out, le premier d’une série. C’est un milieu qui peut être très malsain, au point de briser des gens. Je n’ai que 37 ans, mais je me sens usé. Comme si mon corps avait vieilli prématurément. J’ai l’impression de porter un poids immense sur mes épaules.

Le milieu de la gastronomie va tellement mal que le Québec risque de perdre un pan pourtant essentiel de son économie culturelle. Bien des gens ne réalisent pas que des restaurants comme Le Mousso, Joe Beef ou Au Pied de Cochon attirent plein de touristes qui font le voyage expressément pour venir manger à nos tables. Ces visiteurs, qui représentent au moins 35 % de ma clientèle, achètent aussi des billets de spectacles, louent des chambres d’hôtel, vont voir les baleines… Les retombées sont énormes. C’est sans compter les maraîchers, les éleveurs, les cueilleurs de champignons sauvages et les propriétaires d’agences de vins d’importation privée qui vivent en bonne partie grâce à nous. Cet écosystème est menacé, faute d’appui des gouvernements. La métropole profite à fond de la renommée de ses grands restaurants, sans pour autant leur apporter du soutien financier. Pourtant, les festivals reçoivent des subventions, eux.

À lire aussi Le Joe Beef a été bâti «sur mon foie»

Et ce n’est pas la création d’un Office de la gastronomie, comme l’annonçait la mairesse Valérie Plante à la fin de l’été, qui va nous aider. C’est même niaiseux. La Ville de Montréal injecte un million de dollars pour promouvoir les grandes tables à l’international, alors que notre réputation est déjà faite. Les problèmes sont ailleurs, et c’est plate que personne ne soit venu consulter les chefs pour connaître leurs besoins. On est en train d’organiser un collectif, à l’initiative de Normand Laprise, du restaurant Toqué !, de Sophie Dormeau, l’avocate du groupe Signé Toqué, et de Charles-Antoine Crête, copropriétaire du Montréal Plaza, pour que les intérêts des entrepreneurs indépendants en gastronomie soient représentés auprès de la classe politique. Sauf que les changements ne se feront pas sur un 10 cents. En attendant, comment je fais pour continuer, alors que ma mère et moi sommes plus endettés que jamais, au point que ça nous empêche de dormir ?

C’est vrai que, depuis la COVID, les entrepreneurs comme nous ont bénéficié de divers prêts gouvernementaux, comme le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes au fédéral et une aide d’Investissement Québec, sommes qu’il faudra rembourser un jour. Certains ont aussi reçu du soutien financier de la Ville de Montréal pour aménager une terrasse ou faire de la publicité. Mais ça ne suffira pas à nous garder à flot. Pandémie ou pas, qu’on roule ou qu’on soit fermé, je dois payer des frais fixes qui dépassent les 100 000 dollars par an. L’impôt foncier, dont le taux pour les commerces est quatre fois celui des immeubles résidentiels, s’élève à 25 000 dollars par année. Sans compter la hausse du prix des aliments — certaines denrées, comme le bœuf, coûtent carrément le double.

On se fait parfois accuser par des clients de faire de l’argent sur leur dos, puisque l’équivalent du repas qu’on leur sert coûterait bien moins cher à l’épicerie, selon eux. En réalité, les marges de profit en gastronomie sont d’à peu près 2 % — et ce petit bénéfice est grugé d’avance par les dépenses pour réparer les fours, remplacer le mobilier, renouveler la décoration, etc. Les chefs propriétaires comme Daniel Vézina (Laurie Raphaël), Charles-Antoine Crête (Montréal Plaza) et moi-même, on n’est pas soutenus par de grands franchiseurs, ni par des mafieux, contrairement à ce que certains pensent. On a investi tout ce qu’on avait et on travaille comme des fous. On pourrait nous accorder un congé temporaire d’impôt foncier, histoire de souffler un peu.

Déjà qu’on doit faire face à un autre enjeu majeur : la fameuse pénurie de main-d’œuvre en cuisine. C’était vrai avant la pandémie, mais là, c’est pire — les nappes blanches ont perdu de 30 % à 40 % de leurs employés depuis un an et demi. Pour une raison évidente : les conditions de travail sont pourries par rapport au niveau de compétence exigé. Ma mère et moi, on s’est toujours fait un point d’honneur de bien traiter nos employés, mais des histoires d’horreur dans d’autres cuisines, il y en a à la tonne.

D’abord, les gens sont exploités : dans l’ensemble de l’industrie de la restauration, le salaire moyen versé aux cuisiniers est de 19 000 dollars par an, et celui des chefs est d’à peine 33 000 dollars, selon le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme — sans avantages sociaux ni caisse de retraite. En échange de quoi, on leur demande souvent de travailler plus de 80 heures par semaine — mon propre record s’élève à 140 heures en sept jours. Tandis que les serveurs en haute gastronomie peuvent gagner jusqu’à 150 000 dollars par année grâce aux pourboires, pour une semaine de travail de 22 ou 23 heures. C’est une vraie joke. La Loi sur les normes du travail ne permet pas au patron d’imposer le partage des pourboires entre tous les employés du resto — c’est laissé à la discrétion du personnel en salle.

À lire aussi Des salaires en hausse à nouveau !

S’ajoutent à ça les abus psychologiques et les abus de pouvoir, très fréquents dans les cuisines. Exemple typique : un employé fait une erreur. Il met trop de sel dans la mayonnaise qu’il est en train de monter, disons. Réaction du chef : « Tabarnak, estie ! Crisse d’incompétent, comment ça se fait que tu sais pas faire une mayo ? » J’avoue que moi aussi, j’ai déjà pété des coches, en raison de la cadence de travail, de la pression liée à la performance, de la surconsommation, du manque de staff sur le plancher. Rien qu’on pourrait qualifier de grave, mais je l’ai regretté. Je n’accepte plus ces comportements-là, j’en ai moi-même trop souffert.

C’est tout ça qui nous pète au visage en ce moment — il ne faut pas s’étonner que des artisans talentueux aient décidé de changer de vocation, et que les inscriptions chutent dans les écoles de tourisme et d’hôtellerie au Québec.

Depuis un an, j’ai beaucoup réfléchi à ce qu’on pouvait faire, et ça m’a mené à un grand virage. D’abord, j’ai fermé en septembre Le Petit Mousso, rue Ontario à Montréal, pour concentrer mon énergie sur mon autre établissement de 30 places juste à côté, Le Mousso. On y sert un menu fixe trois soirs par semaine seulement, du jeudi au samedi. Je le fais afin que les 10 employés qu’il me reste aient une qualité de vie. Le mercredi, on rentre de 9 h à 17 h pour prendre de l’avance en cuisine, ce qui réduit le stress quand on ouvre le lendemain, puis on fait des quarts de 12 heures les soirs où c’est ouvert, suivis de trois jours de congé. Et surtout, j’ai haussé les salaires de 15 % à 25 %. Maintenant, les cuisiniers servent les plats aux clients — tout le monde reçoit son assiette en même temps, pendant que j’explique la composition du menu —, ce qui leur permet de toucher du pourboire.

On a dû augmenter le coût de notre repas 10 services — il passe de 150 à 250 dollars par personne. Si on ajoute le vin, ça peut monter à 350, 400 dollars. Peu de nappes blanches à Montréal ont des additions aussi élevées, alors que c’est monnaie courante en Europe et aux États-Unis. C’est normal de payer cher pour manger du caviar, du foie gras, de bons produits locaux. Mais ici, bien des gens ne sont pas prêts à dépenser autant pour un repas. Par contre, ils débourseront 300 dollars pour aller voir Madonna faire du lip-sync pendant une heure et demie, debout dans la dernière rangée du Centre Bell ! Pourtant, une soirée dans un grand restaurant, c’est aussi une expérience unique, l’occasion de goûter les meilleurs ingrédients qui soient, de voir des chefs innover.

Le Mousso nouvelle mouture est la dernière chance que j’accorde à ma passion pour la cuisine. Je n’ai pas échappé aux problèmes d’alcool qui affectent beaucoup de monde dans notre milieu. À une époque, je commençais à boire à 10 h le matin. J’essaie de faire plus attention maintenant, mais quand ça va mal, il y a des démons qui reviennent… Je veux m’éloigner de ce tourbillon-là. J’en ai même parlé à mes employés. Ça ne me dérange pas d’offrir un verre pendant que tout le monde nettoie à la fin du service, mais ce n’est pas au restaurant que les brosses vont se prendre. Je veux casser cette mentalité-là. C’est le fun quand tu es jeune, mais un jour, ça finit par te rattraper. J’aspire maintenant à retrouver ma blonde, mes chiens et mon chat à la fin de la soirée, et à manger des restes en regardant Netflix en pantoufles. Et si ça ne fonctionne pas, j’accrocherai mon tablier. Je m’achèterai un garage, ou une grange, et j’irai peindre des toiles.

Cet article a été publié dans le numéro de décembre 2021 de L’actualité.