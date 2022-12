Dans la Vallée des glaces

Quand le froid s’installe, la rivière Malbaie se transforme en immense patinoire. En soi, une rivière qui se fige, ça n’a rien d’exceptionnel au Québec. Mais celle-ci se distingue par son emplacement magique, au cœur d’une profonde vallée encaissée entre des parois rocheuses de plus de 800 m de hauteur, et par les vents qui exposent constamment sa glace à nu.

Sur ce cours d’eau gelé, un sentier de 7 km qui se parcourt en ski de fond, en raquettes ou en vélo à pneus surdimensionnés nous mène aux premières loges de cette cassure dans la croûte terrestre, que les glaciers ont surcreusée. Un spectacle renversant, baptisé la Vallée des glaces, seulement accessible depuis 2019, car ce parc national charlevoisien entrait auparavant en hibernation, faute d’une connexion au réseau électrique.

Cet hiver, avec l’ouverture du Pavillon de l’Équerre, qui se situe dans le creux de la vallée, à l’endroit exact où la rivière Malbaie effectue un virage à 90 degrés, l’expérience prend une tout autre dimension. Les chanceux qui dormiront dans ce refuge coupé du monde profiteront en exclusivité de couchers de soleil entre les murs de roc et de sentiers à découvrir en toute intimité en soirée, quand l’achalandage quotidien du parc retourne dans le confort de leur foyer.

Cet hébergement hors norme de quatre chambres est accessible en ski, raquette ou vélo sur neige ou encore par la Navette des glaces, système de transport sur chenille dans lequel il est possible de faire transbahuter ses bagages. Les occupants partagent une cuisine et un salon réchauffé par un poêle à bois. Difficile d’imaginer un meilleur cadre pour une soirée mémorable.

À lire aussi Apprendre à jouer en haute altitude

Des chalets sont aussi disponibles à l’entrée de ce territoire protégé. Une autre façon originale de profiter de ce parc niché dans l’arrière-pays de Charlevoix, c’est de se joindre à la Virée nordique de Charlevoix. L’événement sportif, qui célèbre sa 10e édition les 18 et 19 février 2023, propose plusieurs activités, dont la course du Yéti des glaces, un 10 km de course à pied sur et en bordure de la rivière pétrifiée, et la Virée dans la vallée, un parcours de ski de fond de 15 km tracé spécialement pour l’occasion. Les inscriptions sont en cours. N’attendez pas à la dernière minute, les places sont limitées.