Des îles québécoises à (re)découvrir 

LANAUDIÈRE

Île Dupas

Avec ses pâturages, ses fermettes et ses maisons pittoresques, cette île de moins de 30 km2 se prête fort bien aux balades sans but précis, surtout à vélo. Aisément accessible depuis la route 138 par Berthierville, elle est entourée de paisibles chenaux, comme toutes les îles de l’archipel du Lac Saint-Pierre, où on peut aussi pagayer.

Située entre l’île aux Castors (où se trouve une petite réserve zoologique) et l’île Saint-Ignace (où il est également agréable de pédaler), elle tire son nom de Pierre Dupas, un officier du régiment de Carignan qui devint le premier seigneur de l’île, en 1672. Mais ses plus célèbres anciens résidants sont La Vérendrye, qui y vécut de 1713 à 1727, ainsi que Jean-Baptiste Riel dit l’Irlande, qui y séjourna de 1704 à 1708 et qui est l’ancêtre du chef métis Louis Riel, fondateur du Manitoba. Une plaque près de l’église paroissiale le souligne, tout comme elle rappelle que l’inattendu nous guette toujours, même dans les lieux les plus tranquilles et les plus effacés…

En plus des ponts la reliant à Berthierville, on peut gagner l’île Dupas par traversier, depuis Sorel, de l’autre côté du fleuve.