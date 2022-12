Chaque nouvel arrivage de cet effervescent demi-sec produit dans la commune de Bugey, aux limites de la Savoie et du Jura, me remplit de joie. Je ne peux résister à l’éclat aromatique et au profil frais et juteux de ce doux assemblage de gamay et de poulsard, vinifiés selon la méthode ancestrale, et dont on arrête les fermentations avant que la totalité des sucres aient été transformés en alcool. Le résultat a des allures de friandise pétillante, avec ses saveurs de confiture de fraises, de beurre de pommes et de rhubarbe, qui persistent en finale. Tout léger (8 % d’alcool) et bio. La bouteille parfaite à ouvrir après une sortie de ski de fond et à apprécier comme un dessert en soi.