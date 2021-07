Guide du voyageur postpandémie

Terminés, l’Europe en 10 jours, les « bucket lists » et les immenses bateaux de croisière ? Seul l’avenir nous le dira. Mais la journaliste spécialisée en tourisme Carolyne Parent tente de prédire celui-ci avec son récent ouvrage Un monde à voir. Tout en proposant 100 expériences vécues aux quatre coins du monde, elle songe au sens que devraient prendre nos prochaines virées, qu’elles soient à 100 ou 10 000 km de chez nous. Voici quelques-unes de ses pistes de réflexion.

Comment bien choisir sa première destination voyage postpandémie ?

J’aurais tendance à choisir des destinations qui ont bien géré la pandémie et où une bonne partie de la population est vaccinée. On voudra certainement aussi, dans un premier temps, éviter les situations de promiscuité, les grandes villes. On aura peut-être plus envie de faire des voyages qui combinent la ville et l’arrière-pays.

Comme il y a saturation touristique à bien des endroits sur la planète, choisir des villes moins peuplées peut aussi s’avérer une bonne solution. Par exemple, atterrir à Paris et prendre un train pour Lyon ou pour Marseille, des villes qui sont extraordinaires et qu’on visite un peu moins d’emblée.

On est portés à aller vers les icônes touristiques, les grands parcs nationaux, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. On s’y rend pour les admirer, pour les apprécier, mais on finit par contribuer à leur dégradation. Je ne dis pas qu’il faut les éviter, mais peut-être y rester moins longtemps.

Une fois les restrictions levées, devrions-nous continuer de préférer le tourisme local au tourisme international ?

C’est fantastique qu’on ait eu ce réflexe d’aller explorer nos propres espaces. On est devenus des touristes chez nous par la force des choses et on a certainement découvert des coins de pays qu’on ne connaissait pas. La Sépaq a connu des taux de fréquentation historiques en 2020.

La société d’État Destination Canada, qui a pour mission de promouvoir le voyage au pays, affirme par ailleurs que si les Canadiens accordaient les deux tiers de leurs dépenses prévues pour leurs voyages extérieurs aux voyages intérieurs, cela permettrait de devancer la relance économique d’un an, de sauver 150 000 emplois et d’engranger 19 milliards de dollars. On ne voyage pas que pour sauver l’économie de son pays et de sa province, mais ça pourrait être une stratégie personnelle que de dire : oui, je vais faire de grands voyages à l’étranger, mais je vais aussi continuer à aller à la découverte de ma propre arrière-cour.

Le transport aérien, ça reste le nerf de la guerre dans une optique de voyage durable. On peut apporter notre contribution en réduisant la taille de nos valises. La compagnie aérienne Virgin Atlantic a calculé que si tous ses passagers allégeaient d’un seul kilo leurs bagages, elle émettrait 4 000 tonnes de gaz à effet de serre de moins annuellement. Ce n’est pas vrai qu’on a besoin de 22 kilos de bagages pour une semaine dans le Sud ou trois semaines en Europe, même lorsque c’est permis.

Si on est conscientisés, on va aussi être prêts à dépenser plus pour avoir un vol direct plutôt que de passer par trois correspondances, on va être plus enclins à acheter des crédits carbone et à utiliser les transports en commun, comme le train, à destination.

Une fois la destination choisie vient le temps de planifier l’hébergement. Quels sont les meilleurs critères pour choisir son toit ?

Autant ça paraît simple avec Internet, autant c’est compliqué. On ne sait pas trop à quel saint se vouer sur le plan des recommandations. Je préfère les endroits locaux, tenus par des gens du lieu que je visite. Aussi, je tente de me tenir loin des grandes plateformes d’hébergement.

J’adore les bed and breakfast, ça me permet d’entrer en contact avec les aubergistes et d’autres voyageurs. Il y a également une pléthore de nouvelles auberges de jeunesse, pour les jeunes et les moins jeunes, dont la chaîne Generator, présente surtout en Europe. Il s’agit d’auberges mixtes, avec des dortoirs et des chambres privées. C’est plus abordable que le gros hôtel et plus durable que les appartements d’Airbnb, qui contribuent à dénaturer des quartiers entiers. Cette plateforme est partie d’une super bonne idée d’économie collaborative, sauf que les investisseurs se sont mis de la partie. Ce ne sont majoritairement plus des appartements de particuliers, mais des appartements qui sont achetés en lots par de grandes sociétés. C’est de la concurrence déloyale envers les petits établissements hôteliers.

L’idée, c’est que nos dépenses à l’étranger profitent vraiment à l’économie locale. Avant la pandémie, le tourisme représentait 10 % du PIB mondial, selon l’Organisation mondiale du tourisme. Il faut que cet argent-là profite à ceux qui en ont le plus besoin.