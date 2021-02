Le vin de la semaine : des bulles (bios), de l’apéro à la table

Juvé y Camps, Cava Brut Nature 2016, Gran Reserva, Reserva de la Familia, Espagne

22,85 $

À défaut de parcourir le monde, je ressens le besoin pressant de l’amener dans ma cuisine pour le célébrer dans toute sa palette de saveurs. Puis, comme la Saint-Valentin a pour moi toujours rimé avec les poissons et les fruits de mer et que peu de pays les apprêtent avec autant de style que ceux de la péninsule ibérique, mon menu du week-end aura certainement des accents espagnols et portugais.

J’ai des envies de morue, de flétan, de pétoncles, de pieuvre, de gambas et de palourdes déglacés au fino ou au vinaigre de xérès, et parfumés de safran, d’olives, de chorizo (ou chourição), d’ail rôti, d’anchois, de paprika fumé (pimentón), de piquillos, de tomates cerises, de citron confit, etc.

Pour accompagner cet arc-en-ciel de goûts qui partent dans tous les sens, peu de vins me semblent mieux désignés qu’un effervescent… espagnol, tant qu’on y est ! Et vu l’intensité aromatique des ingrédients, on peut oser un cava plein et savoureux, comme le brut nature de la maison catalane Juvé y Camps, spécialisée dans l’élaboration de vins effervescents depuis 1921.

Un cava de facture classique, bien sec et déjà évolué, comme le laisse deviner son léger profil rancio, aux parfums de noix et de torréfaction. Le vin offre une agréable tenue en bouche ; les goûts de pomme se mêlent aux notes de pain fraîchement sorti du four, le tout soutenu par des amers de qualité. Servez-le d’abord à l’apéro, puis à table avec des plats d’inspiration ibérique, et laissez votre odorat (ce sens précieux) vous porter, juste parce que ça fait du bien.

Santé !

