Le vin de la semaine : des bulles espagnoles bios

Raventós i Blanc, Conca del Riu Anoia 2018,

Blanc de Blancs, Espagne

12097946 24,70 $ Biologique

J’ai bien failli écrire « cava » dans le titre. L’habitude, sans doute : cava est pratiquement devenu synonyme de vin effervescent espagnol. Sauf chez Raventós i Blanc.



Héritier de la maison Codorníu, Josep Maria Raventós i Blanc a été à l’origine de la création de la denominación de origen (DO) Cava. En 1986, après avoir vendu ses parts de l’entreprise familiale, il a mis sur pied, avec son fils Manuel, Raventós i Blanc. Dans ce domaine d’une centaine d’hectares situé juste en face des installations ancestrales, les Raventós ont poussé un cran plus loin la recherche qualitative pour leurs cavas. Mais en 2012, jugeant que la qualité des vins de la DO Cava était devenue trop hétérogène, Manuel et Pepe Raventós ont choisi de se retirer de cette appellation. Depuis, leurs vins sont commercialisés sous le nom Conca del Riu Anoia. Les vignobles de la famille sont cultivés selon les principes de la biodynamie.

Fruit d’un été plutôt frais, leur Blanc de Blancs 2018 est à la fois aérien et bien ancré dans son terroir catalan. Les cépages maccabeo, xarel·lo et parellada accentuent sa couleur locale, tout en apportant du volume, de la tenue et de la vitalité à l’assemblage. Du reste, un élevage de plus de 30 mois sur lies permet au vin de développer une mousse fine, qui persiste en bouche et laisse en finale une impression vraiment élégante. Servez-le avec des huîtres ou des linguine alle vongole (aux palourdes), vous vous régalerez. Santé !