Le vin de la semaine : des bulles, juste parce que… 

U Mes U Fan Tres, Cava Brut Nature, Cygnus

13566783 19,60 $

Tout débordé que vous étiez par la folie de décembre, vous avez peut-être, comme moi, eu l’idée de reporter quelques-unes de vos soirées entre amis au mois de janvier. Quelle sagesse ! À vous, irréductibles hédonistes qui boudez le défi « janvier sans alcool », je recommande cet excellent cava biologique.

Le terme « brut nature » sur l’étiquette signifie qu’aucune liqueur de dosage n’a été ajoutée et que le vin est donc bien sec. Une expression pure et croquante des cépages parellada, macabeo et xarel-lo. L’attaque est tendue, la texture est à la fois riche et élégante et le vin développe en bouche des goûts de pomme et de citron, qu’une agréable amertume souligne en finale. Un super achat à moins de 20 $ !

Santé !