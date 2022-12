Le vin de la semaine : des bulles locales pour finir l’année en beauté

Domaine Bergeville, Le Blanc 2020, Brut, IGP Vin du Québec Code SAQ : 13374562 | 29,85 $ | Biologique

Les ventes de vins et autres alcools d’ici ont fait un bond spectaculaire au printemps 2020, après que le premier ministre Legault eut invité les Québécois à « encourager » les producteurs locaux. Toute l’industrie s’en est ressentie. Mais cette vague de solidarité, aussi forte et sincère fût-elle, aurait fait long feu si la qualité n’avait pas été au rendez-vous. Or, après deux ans et demi de pandémie, la tendance du #boirelocal est encore bien vivante, preuve que les consommateurs y trouvent leur compte.

Pour terminer l’année 2022 en beauté, pourquoi ne pas réserver une place de choix dans nos verres aux vins et alcools du Québec ? D’abord par amour des produits d’ici, pour leur bon goût et leur légèreté revigorante, qui sied bien à la cuisine copieuse du temps des Fêtes. Puis par souci environnemental, parce que si consommer des produits locaux est bon pour l’économie de la province, cela réduit aussi considérablement l’empreinte carbone liée au transport.

Et quel meilleur vin pour illustrer le tout que Le Blanc du Domaine Bergeville. Ève Rainville et Marc Théberge passent l’essentiel de leur temps dans les vignes, qu’ils cultivent selon les principes de la biodynamie à North Hatley, en Estrie. Le couple de vignerons se consacre exclusivement à l’élaboration de vins effervescents, dont cette cuvée vendue à la SAQ.

Chaque nouveau millésime de ce vin me paraît un cran plus achevé. L’âge des vignes (frontenac blanc et gris, acadie, st-pépin et un brin de pinot noir) et l’expérience des vignerons s’ajoutent aux effets d’un millésime généreux et donnent un 2020 ample et vineux, dont les saveurs fruitées mûres et les notes briochées sont soulignées par une délicate amertume. La finale est saline, sapide et élégante. Un accord parfait avec des huîtres du Québec et une mignonnette au gingembre.

Santé ! Joyeuses Fêtes !

À lire aussi 10 effervescents pour faire « pop » dans le temps des Fêtes