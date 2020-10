Le vin de la semaine : un aligoté biodynamique

Goisot, Bourgogne Aligoté 2018

10520835 23,95 $

Spécialiste des vins de l’Yonne, tout au nord de la Bourgogne, la famille Goisot cultive son vignoble en biodynamie et produit des vrais vins de terroir. Des vins qui traduisent le goût de leur lieu d’origine.

Leur aligoté arbore d’habitude une personnalité bien septentrionale et se distingue souvent des autres aligotés produits plus au sud — ceux de Bouzeron, par exemple, dans la côte chalonnaise. Mais le 2018 fait exception à la règle.

Sa concentration est telle qu’à l’aveugle on reconnaîtrait à peine le cépage ; si bien qu’on pourrait le confondre avec un chenin blanc de l’Anjou… Beaucoup de volume en bouche, des saveurs riches de fruits blancs et de miel et une charge phénolique considérable.

Hors-normes, mais vraiment délicieux et vendu en ligne, sur SAQ.com, pour ceux qui se trouvent en zone rouge et souhaitent limiter leurs déplacements. Faites-en provision !

