Le vin de la semaine : un aligoté pas comme les autres

Sylvain Pataille, Bourgogne aligoté 2021, France

Code SAQ : 14713458 | 30,75 $

Sylvain Pataille est un fervent défenseur de l’aligoté, peut-être plus que tout autre vigneron de sa génération (et de celles d’avant). Le travail qu’il a accompli avec Les Aligoteurs — un groupe de vignerons voués à la promotion de ce cépage bourguignon de la même famille que le pinot noir, le chardonnay et le gamay — a beaucoup contribué à redorer l’image de ce type de vin.

Selon Sylvain Pataille, les meilleurs arguments en faveur de l’aligoté se trouvent dans le verre. Difficile de ne pas lui donner raison lorsqu’on goûte l’une des cuvées parcellaires, issues de vieilles vignes. Même la qualité d’entrée de gamme de son domaine éponyme à Marsannay est remarquable. C’est d’autant plus vrai pour 2021, une année qui a donné du fil à retordre aux vignerons de Bourgogne.

Son vin à lui charme dès le premier nez avec ses parfums de fruits blancs mûrs et ses délicates notes de beurre frais. L’attaque est franche et nette, le vin a tout le volume souhaité en milieu de bouche et il laisse en finale une sensation saline et élégante. Un excellent aligoté, plus cher que la moyenne, mais somme toute accessible dans le contexte actuel de la Côte d’Or, en proie à une hausse fulgurante des prix depuis cinq ans.

Pour apprécier pleinement sa texture, sa tenue et son éventail de saveurs, mieux vaut le servir frais, autour de 12 °C, plutôt que froid. Le vin évolue aussi beaucoup au contact de l’oxygène ; n’hésitez donc pas à le laisser respirer en carafe pendant 30 minutes avant de le servir avec un poisson au beurre blanc ou des fleurs de courgette farcies de ricotta et de zeste de citron.

Santé !

