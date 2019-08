Le vin de la semaine: un alsacien bio d’une exquise pureté

Domaine JL & Fabienne Mann, Pinot Blanc 2016, Alsace

13830521 28,05 $

L’inventaire de la SAQ a beau compter quelque 8000 vins, le paysage gustatif de la grande majorité des consommateurs se limite à une dizaine de vins, la plupart du temps issus des mêmes trois ou quatre cépages hyper-populaires et omniprésents que sont le cabernet sauvignon, le pinot noir, le chardonnay et autre sauvignon blanc.

Si l’envie vous prend d’explorer sans trop vous dépayser, goûtez donc cet excellent vin élaboré par la famille Mann et composé de pinot blanc. Ce cépage cousin du chardonnay est aussi le frère jumeau méconnu des pinots noir et gris.

Dans le verre, on appréciera la pureté de ses saveurs ciselées, autant que sa texture fine, qui tapisse la bouche et laisse une sensation à la fois rassasiante et hautement désaltérante. Biologique, élégant et long en bouche. Encore meilleur s’il est aéré pendant une heure en carafe et servi autour de 12 °C.

Santé !