Le vin de la semaine : un australien avec un accent italien

Delinquente Wine Co., Montepulciano 2021, Roko Il Vagabondo, Riverland Code SAQ : 14191434 | 20,45 $

Le terme « cépage » désigne une variété de plant de vigne et, par extension, de raisin. En d’autres mots, les pinot noir, pinot gris, cabernet sauvignon, syrah et chardonnay, pour ne nommer que ceux-là, sont à la vigne ce que les spartan, empire et granny smith sont aux pommiers. En tout, le livre Wine Grapes (de Jancis Robinson, Julia Harding et José Vouillamoz), référence mondiale en la matière, en recense 1 368 variétés. De ce nombre, quelques dizaines ont colonisé la planète et sont devenus des vedettes. Les autres sont restés dans un anonymat relatif, chacun dans le confort de sa région natale.

Le montepulciano, par exemple, est cultivé à très grande échelle dans les Abruzzes et dans les Marches, mais en dehors de ces deux régions du centre de l’Italie, juste au sud de la Toscane, peu de vignerons ont démontré un intérêt pour ce cépage pourtant productif, coloré et doté d’un bon potentiel qualitatif. On n’en trouve guère plus qu’une trentaine d’hectares en Californie et une production encore plus restreinte en Australie, où la famille Bassham cultive deux parcelles de montepulciano en bio, dont elle vend les raisins à Con-Greg Grigoriou, l’homme à tout faire derrière Delinquente Wine Co.

Grigoriou a choisi de se concentrer sur des cépages du centre et du sud de l’Italie (vermentino, nero d’Avola et montepulciano), qui sont naturellement plus résistants à la chaleur et à la sécheresse que les cépages bourguignons et bordelais. Il cueille les raisins tôt pour limiter les taux d’alcool et préserver l’acidité naturelle et la fraîcheur des arômes, puis il les vinifie en petits lots, selon une approche minimaliste.

L’attaque en bouche de son 2021 (oui, déjà !) est gourmande et juteuse, mais son abondance de fruit est soutenue par une saine acidité et juste assez de vigueur tannique pour assurer du relief et de la longueur. Un vin rouge de soif qui fera un très bel accord à table avec des aubergines parmigiana. Santé !

