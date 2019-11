Le vin de la semaine: un beaujolais (pas nouveau) et très sérieux

Yohan Lardy, Moulin-à-Vent 2017

14184453 27 $

Yohan Lardy est installé à Moulin-à-Vent depuis 2012. Son vignoble, certifié Haute Valeur Environnementale (HVE) depuis cette année, s’étend en grande partie sur les terroirs granitiques, riches en manganèse et en quartz, du climat Les Michelons, le plus haut de l’appellation Moulin-à-Vent.

Un jeune vigneron à surveiller si je me fie à la qualité de ce 2017 qui vient tout juste d’arriver en succursales. Vinifié sans ajout de SO 2 ni aucun intrant et il élève ensuite ses vins dans de vieux fûts bourguignons, préservant ainsi la pureté du fruit, sans le masquer de parfums boisés.

Le vin est plein et hyper séduisant en attaque, très complet en milieu de bouche et porté par une longue finale solide et parfumée. Déjà ouvert et séduisant, mais capable de se bonifier d’ici 2025, au moins.

Santé !