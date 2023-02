Le vin de la semaine : un beaujolais-villages gourmand et accessible

Karim Vionnet, Beaujolais-Villages 2021, KV, France Code SAQ : 13581318 | 23,40 $

Karim Vionnet a appris le métier de vigneron chez son ami Guy Breton, où il a été chef de culture pendant cinq ans avant de créer son propre domaine en 2006 à Villié-Morgon, un petit village du Beaujolais qui l’a vu grandir. À l’instar de Guy Breton et de ses collègues de « l’école Chauvet », il cultive la vigne sans désherbants chimiques ni produits de synthèse. Il élabore ses cuvées sans intrants, avec une dose négligeable de sulfites.

Sa fille Noémie l’a rejoint au domaine il y a quelques millésimes et signe avec lui un délicieux beaujolais-villages 2021. Les raisins proviennent de vignes de gamay d’une quarantaine d’années, qui s’enracinent dans les terroirs des communes de Lantignié et de Quincié, respectivement à l’ouest et au sud-ouest de Morgon.

Les baies sont d’abord soumises à une macération carbonique de deux semaines qui accentue le naturel fruité du vin en plus d’enrichir son spectre aromatique. Relativement léger en alcool (12,5 %), mais haut en saveurs, il étonne aussi par son volume, sa rondeur et son profil gourmand. Servir frais autour de 15 °C, avec une pizza aux champignons. Un petit régal !

Santé !