Le vin de la semaine : un blanc autrichien bio

Geyerhof, Grüner Veltliner 2019, Rosensteig, Kremstal

12676307 24,05 $

Cépage emblématique de l’Autriche, le grüner veltliner doit sa grande popularité à sa vigueur et à sa capacité à donner de bons rendements. C’est ainsi qu’il a colonisé une grande partie des terres le long du Danube, à l’est de Vienne, au cours du siècle dernier. Mais depuis une trentaine d’années, les vignerons de la Wachau, du Kremstal et du Kamptal prouvent que le grüner, s’il est cultivé avec soin, peut aussi donner des vins très complexes.

Celui-ci provient du vignoble Rosensteig, dans le Kremstal, où les vignes s’enracinent dans des sols de loess, connus pour donner des vins plus gras et vineux. La famille Maier cultive la vigne depuis 14 générations. Ilse Maier a converti l’ensemble du vignoble à l’agriculture biologique dès 1988 ; ses enfants Maria et Josef ont poussé la démarche un cran plus loin et y ont intégré les principes de la biodynamie.

Encore hyper jeune et frais, le 2019 embaume les fleurs blanches, le foin frais coupé et le poivre blanc. La bouche est svelte, aérienne, cristalline, mais aussi très rassasiante par sa texture ample, sa tenue et ses amers de qualité, qui tirent les saveurs de menthe, de thé vert et de poire Anjou en finale. Un vin digeste qui donne envie de passer à table… ou de prolonger l’apéro pendant des heures.

Santé !

