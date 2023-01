Le vin de la semaine : un blanc autrichien singulier

Huber, Kontrast 2021, Niederösterreich, Autriche Code SAQ : 15031264 | 23,35 $ | Biologique

Les deux personnes avec qui j’ai partagé cette bouteille abhorrent le muscat. Je le sais, je m’en amuse, on en rit ensemble. Histoire de tester les limites de leur détestation de ce cépage, je leur ai servi en douce ce vin dans lequel le muscat joue certes un petit rôle, mais dont les notes florales et « muscatées », même délicates, ne passent pas inaperçues. Elles l’ont toutes deux adoré !

Le gelber muskateller — nom allemand du muscat à petits grains — est reconnu à juste titre pour son exubérance aromatique, mais il forme un ensemble très harmonieux avec le grüner veltliner (90 % de l’assemblage), plus sobre et un peu plus végétal et poivré.

Markus Huber fermente une partie des raisins avec les peaux, puis il élève le vin en grands fûts d’occasion, en cuves de béton et d’inox. Le vin n’a pas la tannicité classique d’un produit de longue macération, mais il ne manque pas de structure ni de tenue, ce qui le rend franchement agréable à table. Surtout si on le sert frais, mais pas froid, autour de 10-12 °C. Un très bel accord avec un curry de poisson.

Santé !

