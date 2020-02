Le vin de la semaine : un blanc bio avec l’accent du Midi 

Le Loup Blanc, Régal Blanc 2018, Vin de France

12661498 28,05 $

L’étiquette mentionne « Vin de France », une appellation très générique autrefois connue sous la dénomination « Vin de Table ». Cela dit, on n’a pas à chercher bien longtemps pour deviner l’origine de cet excellent blanc : depuis son nez d’amande fraîche jusqu’à sa délicate trame saline aux notes iodées, tout ici évoque le sud de la France.

Fabre, Gaignon et Rochard marque un autre bon coup avec cet assemblage de terret 90 %, de carignan blanc et de grenache gris. L’attaque en bouche légèrement perlante apporte une certaine légèreté à la texture vineuse, et le vin est aussi rassasiant par son volume que par son caractère désaltérant.

Vibrant de fraîcheur, en dépit d’une acidité plutôt faible ; c’est là toute la magie des blancs du Sud de la France. Beaucoup de relief aromatique, une excellente longueur et un plaisir fou avec des pétoncles des îles-de-la-Madeleine, tout juste saisis.

Santé !