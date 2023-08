Le vin de la semaine : un blanc bio de Catalogne

Parés Baltà, Blanc de Pacs 2022, Penedès, Espagne Code SAQ : 14195275 | 17,30 $ | Biologique

La famille Cusiné est établie depuis 1790 à Pacs del Penedès, environ 65 km à l’ouest de Barcelone. Cette commune est l’épicentre de la production du cava, appellation espagnole historique consacrée aux vins effervescents. Depuis 2000, la cave Parés Baltà est gérée par Joan et Josep Cusiné Carol, petits-fils du fondateur de l’entreprise ; leurs conjointes, María Elena Jiménez et Marta Casas — toutes deux formées en œnologie à l’université de Tarragone —, élaborent les vins.

Depuis leur arrivée à la cave, Marta et María Elena ont participé à la conversion officielle (certifiée) vers l’agriculture biologique, puis vers la biodynamie, et considérablement élargi la gamme de vins de Parés Baltà, tant effervescents que tranquilles. Leur Blanc de Pacs est issu d’un assemblage on ne peut plus traditionnel de la région : parellada, macabeu et xarel-lo. Un blanc sec et tonique, animé d’un très léger reste de gaz, qui offre aussi du volume en bouche et des saveurs mûres de fruits blancs. Il pourra vous accompagner de l’apéro jusqu’au repas, avec des guédilles aux crevettes ou des pâtes aux pois sucrés et à la pancetta.

Santé !

