Le vin de la semaine : un blanc bio d’Italie

Francesco Cirelli, Trebbiano d’Abruzzo 2020, Italie Code SAQ : 13750062 | 23,10 $ | Biologique

La chaîne des Apennins est l’épine dorsale de l’Italie, jalonnant la péninsule sur 1 200 km, du nord au sud, à travers 15 des 20 régions du pays. Dans les Abruzzes, elle culmine à 2 912 m d’altitude sur le Corno Grande. On y trouve trois parcs nationaux et l’un des derniers glaciers du sud de l’Europe, le Calderone.

L’omniprésence de ces montagnes et des collines environnantes, couplée à la proximité de la mer Adriatique, crée des conditions favorables à l’agriculture en général, et à la culture de la vigne en particulier. Malgré cela, les vins des Abruzzes restent encore méconnus ; tant les rouges, issus du cépage montepulciano, que les blancs, composés essentiellement de trebbiano d’Abruzzo. Et en goûtant cet excellent vin blanc de Francesco et Michela Cirelli, on se demande vraiment pourquoi.

Des parfums de poire mûre, de foin d’odeur et de pâte d’amande séduisent dès qu’on porte le verre au nez. La bouche se charge du reste, ample, leste et vineuse, avec une certaine structure, et une longueur épatante pour le prix. Les Cirelli cultivent leurs vignes selon les principes de la biodynamie. Pour cette cuvée, on a laissé le trebbiano macérer avec les peaux pendant une dizaine d’heures, juste assez longtemps pour en tirer un maximum d’arômes des baies, sans extraire trop de tanins. Un délicieux vin blanc original et accessible, à servir autour de 12 °C, avec des pâtes au citron.

Salute !

