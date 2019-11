Le vin de la semaine : un blanc bio, pas-orange-mais-presque

Sumarroca, 2CV 2018, Penedès

14160742 19,50 $

La région viticole du Penedès, située juste à côté de Barcelone, est surtout connue pour sa production de cava, l’effervescent espagnol. En plus d’un excellent cava brut nature disponible à la SAQ, la maison Sumarroca élabore des vins « tranquilles », c’est-à-dire sans bulles, comme cette cuvée fraîchement arrivée à la SAQ.

À sa robe dorée, presque orangée, et à son nez de miel et de cire d’abeille, on devine qu’on a affaire à un blanc sérieux. Le vin tire sa couleur des baies foncées de xarel-lo rosado, une mutation naturelle du xarel-lo commun. Une macération pelliculaire de dix jours augmente la quantité d’extraits secs et lui confère une tenue remarquable pour le prix.

Un vin blanc parfait pour sortir des sentiers battus et déstabiliser vos amis lors d’une dégustation à l’aveugle. Biologique et franchement savoureux ! À moins de 20 $, on achète les yeux fermés.

Salud !