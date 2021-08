Le vin de la semaine : un blanc biologique des Abruzzes

Cirelli, Trebbiano d’Abruzzo 2020

13750062 23,35 $ Biologique

Francesco Cirelli est rentré dans ses Abruzzes natals en 2003, après ses études, et il a acquis une ferme dans les collines près d’Atri, à huit kilomètres de la mer Adriatique. En plus de s’occuper d’un vignoble, sa femme, Michela, et lui veillent sur des plantations d’ail, de figuiers, d’oliviers et de céréales. Ajoutez à cela un troupeau d’oies qui se baladent librement sur la propriété et vous avez l’image idyllique d’un domaine biologique.

Leur trebbiano d’entrée de gamme présente des odeurs de réduction à l’ouverture, mais après une longue aération en carafe, le fruit se révèle et le vin est franchement agréable, quoique atypique, avec de la tenue, une certaine fraîcheur phénolique et des saveurs délicates de pomme, d’amande blanchie et de foin d’odeur. Un vin blanc parfait pour accompagner une salade niçoise pendant cette fin de semaine qui s’annonce caniculaire.

Santé !