Le vin de la semaine : un blanc catalan de macération

Sumarroca, Penedès 2020, 2CV

14160742 20,05 $ Biologique

Toute tendance n’est pas bonne à suivre. J’en tiens pour preuve le « Rap-à-Billy » et autres souvenirs de chansons pop des années 1980-1990 dans lesquelles on tente maladroitement d’intégrer du hip-hop. Ou, plus concrètement, le souvenir du père d’une amie qui, dans l’espoir vain de se rajeunir, portait des jeans bien taille basse, montrant ses sous-vêtements… pas du tout tendance. Brrrrrr !

Au cours des derniers mois, pendant la rédaction du Guide du vin Phaneuf 2022, j’ai eu l’occasion de goûter en primeur de nombreuses cuvées qui arriveront sur les étagères de la SAQ cet automne. Dans le lot, plusieurs vins nature et presque autant de vins de macération pelliculaire. C’est génial, c’est excitant ! Mais tout n’était pas heureux. Il y avait des vins purement délicieux et d’autres que je qualifierais de ratage total. Surtout du côté des vins de macération.

Le pire de tous était un sauvignon blanc issu de raisins en sous-maturité, donc chargés de saveurs et d’amertume végétales, qu’on avait bien extrait avec deux semaines de macération, avant d’essayer de camoufler le tout sous des parfums boisés et une texture onctueuse, fruit d’un élevage intensif sur lies. Rien que d’y repenser, mon visage se tord.

Mais vous aurez compris que si j’ai choisi celui-ci, c’est qu’il appartient plus à la catégorie « purement délicieux » qu’à la seconde. À sa robe dorée, presque orangée, et à son nez de miel, de pomme blette et de cire d’abeille, on devine qu’on a affaire à un vin blanc de macération pelliculaire (10 jours), effectuée ici sur des raisins de xarel-lo rosado, une mutation naturelle du xarel-lo blanc, dont les baies à maturité sont un peu plus foncées.

S’il n’est pas aussi tannique qu’un vin orange à proprement parler, il offre une concentration remarquable de saveurs de prunes jaunes, d’épices et de céréales torréfiées. Singulier, franchement savoureux et bio, en plus ! À apprécier frais, mais pas froid, avec un plateau de légumes et aïoli.

Santé !