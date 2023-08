Le vin de la semaine : un blanc classique et biodynamique

Weingut Harm, Grüner Veltliner 2021, Alaun, Kremstal, Autriche Code SAQ : 15180569 | 22,35 $ | Biodynamie

Maria Harm et son mari Andreas, un doctorant en agriculture biologique, envisagent leur vignoble comme un écosystème complexe. Leurs 10 hectares de vignes sont répartis entre le Kremstal et la Wachau, sa voisine à l’ouest, et sont certifiés par Demeter (biodynamie) depuis 2019. Dans l’une de leurs parcelles du Kremstal, la vigne partage son espace avec un potager ; dans la Wachau, des abricotiers, des pêchers et des amandiers ont été plantés entre les rangs de riesling. Partout, plutôt que de désherber, on favorise la croissance de fleurs sauvages et autres plantes qui participent à la biodiversité et nourrissent la vie microbienne dans les sols.

Dans la cave voûtée des Harm, vieille de 500 ans, le minimalisme règne. Un tri minutieux des raisins offre des conditions optimales pour des fermentations spontanées (sans ajout de levure), qui peuvent durer plusieurs mois ; les pressurages sont lents et les vins profitent d’un contact prolongé avec les lies. Le nom de cette cuvée, Alaun, fait référence au passé minier d’une vallée située près de la petite ville de Krems, dont l’économie reposait, il y a 200 ans, sur l’extraction de l’alunite.

Un grüner veltliner on ne peut plus classique, discret et délicat, presque timide à l’ouverture de la bouteille, mais qui ne manque vraiment pas de caractère ni de profondeur, surtout après une trentaine de minutes d’aération. Assez léger en alcool (12,5 %), il offre pourtant en bouche une texture nourrie, ponctuée d’amers nobles qui rehaussent ses saveurs d’abricot, de thé et de poivre blanc. Un vin parfait pour accompagner un poisson à chair fine, simplement arrosé d’un trait de citron et d’huile d’olive, ou encore un festin de légumes verts du jardin.

Santé !

