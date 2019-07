Le vin de la semaine: un blanc d’Andalousie pour contrer la chaleur

Lustau, Manzanilla, Papirusa, Very Dry

11767565 13,75 $ – 375 ml

Les fino et manzanilla sont archi secs, parfaits pour accompagner une journée de canicule, à des lieues du vin sucré qu’on associe généralement au nom « xérès » — sherry pour les Anglais, jerez pour les Espagnols. C’est sans doute pourquoi les habitants de Séville l’ont adopté depuis des siècles pour étancher leur soif pendant les mois d’été.

Le manzanilla, produit en bordure de l’Atlantique, dans la petite ville de Sanlúcar de Barrameda, est reconnu pour être le plus délicat et le plus salin de tous les xérès. Frais et tout léger, le Papirusa de la maison Lustau déploie au nez des parfums singuliers de pâte miso et d’herbes des prés salées, sur un fond d’amandes rôties. Le vin est tout aussi complexe et déroutant en bouche ; à la fois chaleureux et désaltérant comme pas un, faisant presque oublier ses 15 % d’alcool. Un délice estival à siroter avec des olives, des amandes et des sardines grillées.

Salud!