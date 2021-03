Le vin de la semaine : un blanc de soleil et de terroir

Alta Alella, Alella 2019, PB, Espagne

14223782 19,55 $ – Biologique

Ailleurs en Catalogne, on l’appelle xarello (ou xarel·lo en catalan), mais sur la petite D.O. Alella, on lui préfère le nom de pansa blanca, d’où le « PB » sur l’étiquette. Le xarello est presque exclusif à la Catalogne : on estime qu’environ 99 % de la production nationale de ce cépage blanc d’excellente qualité provient de cette superbe région du nord-est de l’Espagne.

La grappe du xarello est compacte et sa peau, épaisse. On y trouve une forte teneur en resvératrol, un antioxydant qui le protège de quelques maladies dans les vignobles et qui explique, en partie, la structure et l’intensité de ses vins.

À deux kilomètres à vol d’oiseau de la mer Méditerranée, la famille Pujol-Busquets Guillén cultive son pansa blanca en bio depuis plusieurs années. « Pas parce que c’est la mode », précisait plus tôt cette semaine Josep-Maria Pujol-Busquets lors d’une rencontre virtuelle, « mais parce que c’est une évidence. » Lui et sa fille, biologiste de formation, y voient une manière de produire des vins de plus en plus complexes. Des vins « transparents », comme ils les qualifient, dans lesquels le goût du lieu s’exprime avec une grande pureté.

Leur PB est le fruit d’une courte macération pelliculaire, qui se traduit en bouche par une intensité aromatique un peu plus soutenue que ce qu’offrent la moyenne des xarellos sur le marché, mais aussi par une tenue digne de mention. Un vin blanc de caractère, ample et mûr, mais surtout très sapide, élégant et couronné d’amers de qualité, qui ajoutent à son relief aromatique et à sa longueur. Que du plaisir !