Le vin de la semaine : un blanc frais et vibrant du Pays basque

Astobiza, Txakolí de Alava 2018, Okendo Txakolina

14250756 21 $

En 1996, alors âgé de 56 ans, Xabier Abando a acquis un petit vignoble enclavé dans les collines du Pays basque espagnol. Une vingtaine d’années plus tard, avec l’aide de son gendre, Jon Zubeldia, et de l’œnologue Ana Martín, il signe cet excellent txakolí, une appellation obscure dont les vins sont consommés essentiellement au Pays basque, dans les bars à vins de Bilbao et San Sebastian.

Son 2018 tout fraîchement arrivé à la SAQ est composé à 90 % de hondarrabi zuri — une variété indigène connue sous le nom de courbu blanc, du côté français des Pyrénées — ainsi que de petit courbu. Au nez, le vin nous porte quelque part entre la Loire-Atlantique et le Kamptal autrichien. La bouche par contre, avec son acidité tranchante qui éveille les papilles et sa salinité qui appelle les huîtres, est bien ancrée dans son terroir. Un voyage en bouteille et beaucoup de plaisir en perspective à l’apéro.

Santé ! Topa !