Le vin de la semaine : un blanc italien frais et pimpant

Cantina Filippi, Soave 2021, Castelcerino, Italie Code SAQ : 12129119 | 22,85 $

Cartographié dès 1927, ce qui en fait l’une des premières zones viticoles délimitées d’Italie, le territoire de Soave s’étendait initialement sur les coteaux autour des communes de Soave et de Monteforte, une vingtaine de kilomètres à l’est de Vérone. Puis, en 1968, au moment de la création de la DOC (denominazione di origine controllata) Soave, les responsables administratifs, souhaitant répondre à la forte demande des marchés d’exportation, ont choisi d’étendre les limites de Soave et ont ajouté des milliers d’hectares situés dans la plaine (où la vigne pouvait donner de meilleurs rendements), privilégiant la quantité à la qualité. Victime de son succès populaire, le nom Soave est ainsi devenu synonyme de « petit vin blanc insipide » dans l’esprit de bien des consommateurs.

Pourtant, les vins de cette appellation, s’ils sont produits sur de bons terroirs et par des vignerons rigoureux, ont beaucoup à offrir à l’amateur de blanc sérieux. Les deux cuvées de la famille Filippi vendues à la SAQ en sont autant de preuves.

Filippo Filippi cultive ses vignes de garganega en biodynamie dans les sols volcaniques de la commune de Castelcerino, point culminant de la zone de Soave, à une altitude de près de 400 m. Les fermentations sont conduites sans ajout de levures et le vin est mis en bouteille sans filtration ni collage, avec une faible dose de sulfites.

J’ai beaucoup aimé son soave Castelcerino en 2021. À la fois substantiel et doté d’une certaine intensité aromatique, le vin demeure pourtant frais, pimpant et aérien, avec une pointe saline et iodée qui titille les papilles en finale. Peu de produits de cette gamme de prix ont une personnalité si affirmée, bien ancrée dans son terroir.

Santé !

