Le vin de la semaine : un blanc méditerranéen

Domaine du Clos des Fées, Les Sorcières 2021, Côtes du Roussillon, France Code SAQ : 14727657 | 22,15 $

Le vermentino est originaire du nord-ouest de l’Italie, où il est toujours largement cultivé sous différents noms (favorita, pigato), entre le Piémont, la Ligurie, la Toscane et la Sardaigne. Mais il est encore plus populaire dans les vignobles du sud de la France, notamment en Corse, où il aurait été introduit dès le XIIIe siècle. Le vermentino, dit-on, aimerait la proximité de la mer…

C’est surtout à ce cépage que le sommelier et blogueur Hervé Bizeul, devenu vigneron, attribue la fraîcheur et la légèreté (relative) de son Sorcières blanc. Assemblées à du grenache blanc et à de la roussanne, les vignes de vermentino plantées en 2011 dans les sols de calcaires de la vallée de l’Agly — située à une vingtaine de kilomètres de la Méditerranée à vol d’oiseau — ont donné un vin blanc à la fois mûr, bien méridional et pourtant aérien.

Un vin qui évoque les embruns marins et les coquillages avec ses notes salines, mêlées d’amande et de poire. Sobre et délicatement frui­té en attaque, le 2021 ne manque pas de volume en milieu de bouche et laisse en finale une sensation désaltérante, avec une pointe amère qui appelle des fruits de mer ou, histoire de renouer avec ses racines italiennes, des pâtes aux rapinis et au parmesan. Pour l’apprécier à sa juste valeur, aérez-le une demi-heure en carafe et servez-le autour de 10 à 12 °C.

Santé !

